В Саратове сократилось число пассажирских автобусов

СЕГОДНЯ 15:17 2019-04-23T15:20:30+03:00

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В Саратове начали сокращать число автобусов.

Как сообщил «КП-Саратов» заместитель председателя городского комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Игорь Гришаев, такое решение принято в отношении тех маршрутов, которые дублируются троллейбусами.

- Что касается маршрутов автобусов 54, 9, 76, 79 – то для них как раз и существует такая альтернатива. 54 автобус дублируется 2 троллейбусом, № 9 – троллейбусом № 3, альтернатива для 76 маршрута – 16 троллейбус, для № 79 – троллейбус № 15 — отметил Гришаев.

При этом число троллейбусов на данных маршрутов, наоборот, выросло. Интервалы сократились с 12 до 7 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU