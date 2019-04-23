Житель Красного Текстильщика обокрал соседок и чуть не зарезал полицейского

СЕГОДНЯ 15:05 2019-04-23T15:05:48+03:00

За это он получил 2,5 года тюрьмы

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Суд признал виновным 44-летнего рецидивиста из поселка Красный Текстильщик в краже и применении насилия к полицейскому.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия с 22 по 25 февраля 2019 года мужчина украл у своей соседки по коммуналке деньги, бытовую химию и еду. С 24 по 25 февраля он утащил у 70-летней жительницы этого же дома паспорт, сберкнижку и еду на 200 рублей. Документы ей вернули, а продукты бесследно исчезли в его чреве.

Днем 25 февраля 2019 года участковый уполномоченный полиции прибыл туда чтобы опросить 55-летнюю женщину. Та указала, в какой квартире живет предполагаемый похититель.

Страж полиции прибыл в квартиру, чтобы поговорить со злоумышленником, но тот был пьян и не хотел ничего делать. Буян схватил нож и едва не пырнул мс полицейского, после чего несколько раз ударил незваного гостя по голове.

Суд определил его на 2,5 лет в исправительную колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU