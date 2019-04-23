На место оползня на Новоузенской завезли три тыс. кубометров грунта

СЕГОДНЯ 14:41 2019-04-23T14:41:01+03:00

Движение до сих пор перекрыто

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На место оползня на улице Новоузенская в Саратове завезли 3 тыс. кубометров земли.

Замглавы администрации по городскому хозяйству Максим Сиденко рассказал «КП-Саратов», что работы велись три ночи.

Кроме того было демонтировано дорожное барьерное ограждение на 20 метрах. Песком была отсыпана придорожная часть. Завезенным грунтом была укреплена подошва оползня.

Движение по участку до сих пор запрещено.

- После дополнительных обследований и по итогам экспертного заключения о приостановке движения земляных масс, будет принято решение по открытию автомобильного движения, — отметил Максим Сиденко.

ИСТОЧНИК KP.RU