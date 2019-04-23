В Саратове «Проммаш» задолжал работникам более 3,4 млн зарплаты

СЕГОДНЯ 14:40 2019-04-23T15:30:31+03:00

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Прокуратура Кировского района Саратова выявила нарушения трудового законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что предприятие общепита ОАО «Завод «Проммаш» задолжал за февраль 2019 года 170 рабочим более 3,4 млн рублей зарплаты.

Руководитель общества получил представление и более того, на него завели административное дело.

Благодаря вмешательству прокуратуры рабочие получили свои деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU