В Саратове «Проммаш» задолжал работникам более 3,4 млн зарплаты
В дело вмешалась прокуратура
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Прокуратура Кировского района Саратова выявила нарушения трудового законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что предприятие общепита ОАО «Завод «Проммаш» задолжал за февраль 2019 года 170 рабочим более 3,4 млн рублей зарплаты.
Руководитель общества получил представление и более того, на него завели административное дело.
Благодаря вмешательству прокуратуры рабочие получили свои деньги.
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ИСТОЧНИК KP.RU