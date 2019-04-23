Саратовцам напомнили, где распечатать фото для «Бессмертного полка»

СЕГОДНЯ 14:24 2019-04-23T14:52:17+03:00

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В Саратовской области 9 мая пройдет традиционное шествие «Бессмертного полка».

В мэрии рассказали «КП-Саратов», где можно отсканировать и распечатать фотографии родственников — ветеранов, детей войны, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников.

Сделать это можно по адресам:

1. Почта России (Главпочтамт, Саратов, улица Чапаева, д. 80).

2. МФЦ, расположенные на территории Саратова.

Также работают телефоны «горячей линии», по которым жители могут задать все интересующие вопросы: +7-937-253-20-45, +7 (8452) 93-93-82.

Шествие пройдет по улице Московская до Театральной площади. Оно стартует в 15 часов, сбор намечен на 14 часов на участке от Разина до Рахова.

ИСТОЧНИК KP.RU