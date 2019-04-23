В Саратове трое иностранцев оставляли «закладки» с героином

СЕГОДНЯ 14:05 2019-04-23T14:25:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники УНК ГУ МВД России по Саратовской области задержали 20 и 23-летнего парней, которые приехали из ближнего зарубежья по подозрению в наркоторговле.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, оперативная информация о таком роде деятельности подтвердилась. У одного из молодых людей нашли 1 кг героина, у другого 14,24 грамма. На их съемной квартире обнаружилось еще 200 граммов наркотиков.

Позже задержанные показали, где они успели сделать закладку в 1,84 грамма «медленного»: у одного из подъездов на улице Азина.

Еще одного 29-летнего любителя «хмурых тем» поймали в Волжском районе. Он незаконно прибыл в город и выбрал себе деятельность под стать: положил в квартиру 236 граммов героина, чтобы раскидывать по «закладкам». Сделать он это не успел, поскольку синтетические опиаты нашла полиция.

На неудавшегося наркобарона тоже завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU