Более 10% сигарет в Саратовской области продаются с нарушениями

СЕГОДНЯ 13:58 2019-04-23T13:58:04+03:00

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За первый квартал 2019 года Роспотребнадзор по Саратовской области проверил 189 торговых точек по продаже сигарет.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в 27 объектах выявлены нарушения. Это составляет 14,29%.

Из 13,9 тыс. проверенных пачек табака, более 10% реализовывались с нарушениями.

За нарушения правил торговли к ответственности привлечены 35 виновных лиц, сумма штрафов составила 328 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU