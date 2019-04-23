Более 10% сигарет в Саратовской области продаются с нарушениями
Сумма штрафов на торговцев составила 328 тыс. рублей
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За первый квартал 2019 года Роспотребнадзор по Саратовской области проверил 189 торговых точек по продаже сигарет.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в 27 объектах выявлены нарушения. Это составляет 14,29%.
Из 13,9 тыс. проверенных пачек табака, более 10% реализовывались с нарушениями.
За нарушения правил торговли к ответственности привлечены 35 виновных лиц, сумма штрафов составила 328 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU