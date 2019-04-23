Водитель и пассажирка «Лады» пострадали в столкновении с иномаркой в Хвалынске
Обстоятельства аварии выясняются
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Сегодня, 23 апреля, на пересечении улиц Советская и Потемкина в Хвалынске случилось ДТП.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», по предварительным данным, столкнулись ВАЗ-2110, за рулем которого был 27-летний мужчина, и Kia Cerato под управлением 45-летнего водителя.
В результате аварии водитель и пассажирка «десятки» госпитализированы.
На месте работали сотрудники облспаса и бригада «скорой помощи».
Обстоятельства ДТП выясняют дорожные инспекторы.
ИСТОЧНИК KP.RU