С майских выходных электрички из Аткарска в Калининск пойдут по новому расписанию

СЕГОДНЯ 12:42 2019-04-23T13:34:00+03:00

Уехать можно будет по четным числам

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Со 2 мая в Саратовском регионе изменит свое расписание электричка №6556 сообщением Аткарск — Калининск.

Как сообщили «КП-Саратов» в ПривЖД, будет ходить семь рейсов по местному времени.

Расписание:

- отправление со станции Аткарск в 12:00, станция Красавка — прибытие в 12:07,

- отправление в 12:08; остановочный пункт 11 км — прибытие в 12:25,

- отправление в 12:26; остановочный пункт 17 км — прибытие в 12:36,

- отправление в 12:37; остановочный пункт Юная — прибытие в 12:56,

- отправление в 12:57; остановочный пункт 36 км — прибытие в 13:08,

- отправление в 13:09; станция Лысые Горы — прибытие в 13:22,

- отправление в 13:23, прибытие на конечную станцию Калининск в 14:22.

ИСТОЧНИК KP.RU