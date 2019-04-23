Саратовских туристов призывают не ехать в Грецию и Украину

СЕГОДНЯ 12:14 2019-04-23T13:31:51+03:00

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В 2018 году 47 из 50 стран Европейского региона насчитали более 82,5 тыс. случаев кори.

Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре Саратовской области, в этом году высокий уровень заболеваемости отмечается в Украине, Сербии, Грузии, Албании, Израиле, Черногории, Италии, Греции и ряде других стран.

Горожан призывают привиться от этой болезни, подчищающая иммунизация пройдет до 1 октября 2019 года. По состоянию на 15 апреля свое здоровье защитили 1 378 человек. Если вы делаете прививку впервые и собираетесь в другую сторону, лучше сделать укол за десять дней до отъезда.

Только в прошлом году от кори умерло 70 человек. Однако не всегда все так плачевно, можно получить только эпилепсию или остаться без слуха и зрения.

ИСТОЧНИК KP.RU