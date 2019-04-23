Регоператор: Складирование уличного мусора на контейнерные площадки незаконно и недопустимо

СЕГОДНЯ 12:02 2019-04-23T13:30:36+03:00

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На территории Саратовской области проходит месячник благоустройства. В связи с этим увеличились объемы выброшенных в ходе уборки древесных отходов: опилов деревьев и кустарников, уличного мусора и т. д. Данные отходы не должны складироваться в местах накопления твердых коммунальных отходов, так как контейнерные площадки предназначены для сбора мусора, образуемого в жилых помещениях.

Особое внимание уделяется деятельности управляющих жилым фондом организаций и муниципальных служб благоустройства. Так, неоднократно были установлены случаи складирования веток деревьев и листвы в контейнеры. Данные действия приводят к переполнению контейнеров и ухудшению качества предоставляемой коммунальной услуги населению.

- Регоператор неоднократно обращал внимание органов местного самоуправления на недопустимость складирования веток в контейнеры и возле них. Отходы начинают смешиваться и образуются небольшие свалки возле контейнерных площадок. Такой подход недопустим. Иногда из-за завалов веток и пакетов с листвой к площадке не может проехать мусоровоз. Это негативно влияет на качество предоставление услуги и график вывоза. В рамках «месячника» выполняется важная задача, но образующиеся объемы возможно складывать не на площадках, а на удаленном расстоянии, как это делают добросовестные управляющие организации, — заявил директор Регионального оператора Саратовской области Михаил Андреев.

Напомним, что обработка отходов, образованных в рамках месячника благоустройства, проводится отдельно от ТКО, образовавшегося в жилых помещениях. Обязанность привезти и сдать на экологически безопасную обработку мусор после работ по благоустройству лежит на управляющих компаниях и предприятиях благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU