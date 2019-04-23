В Кубке и Первенстве России по гребле будут участвовать 24 саратовских спортсмена
Это отборочные состязания для соревнований мирового уровня
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В Краснодаре с 30 апреля по 5 мая пройдет Кубок России по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин, а с 5 по 9 мая — Первенство России в этом же виде спорта для юниоров до 24-х лет.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, в состав сборной региона вошли Кира Степанова, Николай Червов, Сергей Неловко, Рамиль Алимов и Мария Медведева.
Участники состязания выйдут в дистанциях в 200,500,1000 и 5000 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU