В Саратове приставы арестовали автомобиль должника и приехавшее за ним такси

СЕГОДНЯ 11:07 2019-04-23T11:07:30+03:00

Автовладельцы накопили долги по алиментам и кредиту

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В Саратове приставы провели очередной рейд на Славянской площади по выявлению должников.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП, в одном случае удалось выявить даже двух должников.

Как оказалось, владелец автомобиля Mitsubishi Lancer задолжал по алиментам 85 тыс. рублей. Приставы арестовали его иномарку, поэтому нерадивому отцу пришлось вызвать такси.

Приставы решили проверить по базе данных заодно и таксиста — и тот тоже оказался должником по кредиту. У нето также был арестован автомобиль Lada Priora.

Если оба автовладельца в ближайшее время не погасят долги, то машины будут проданы.

Кроме этого, у еще одного должника по кредиту, который накопил более миллиона рублей, аресотван автомобиль Hyundai Elantra.

ИСТОЧНИК KP.RU