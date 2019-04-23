В Аткарске иномарка сбила женщину и загорелась в кювете

СЕГОДНЯ 10:34 2019-04-23T10:52:39+03:00

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Вчера, 22 апреля, в Аткарске 34-летний пьяный водитель Daewoo Nexia без прав устроил настоящую катавасию на дороге.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, с 19:15 мужчина сбил 52-летнюю женщину во дворе у дома №25 на Петровской улице, после чего оставил место аварии и уехал.

Карма настигла лихача чуть позже, в 20:00. На 451 м трассы «Аткарск – Песчанка» мужчина улетел в кювет, машина опрокинулась и загорелось.

Виновника аварии госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU