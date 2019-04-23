Отменено заседание Саратовской облдумы и отчет губернатора

СЕГОДНЯ 10:29 2019-04-23T10:29:09+03:00

Вместо этого спикер Александр Романов поедет на встречу с Владимиром Путиным

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В Саратовской областной думе отменено запланированное на среду, 24 апреля, очередное заседание.

Как сообщили «КП-Саратов» в аппарате облдумы, причина в том, что председатель думы Александр Романов в этот день примет участие в ежегодном заседании Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ.

Кроме этого президент России Владимир Путин проведет встречу с членами Совета законодателей в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

На заседании облдумы был запланирован отчет губернатора Валерий Радаева о деятельности правительства Саратовской области за 2018 год.

- Мы договорились с Губернатором о моем участии в Совете законодателей и переносе очередного заседания областной Думы на май, — сообщил Александр Романов.

ИСТОЧНИК KP.RU