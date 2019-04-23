2019-04-23T10:15:25+03:00
Общество

СГТУ приглашает написать тест по истории Великой Отечественной войны

Проверить свои знания можно будет в пятницу
Екатерина Семенова
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26 апреля 2019 года СГТУ имени Гагарина Ю.А. станет региональной площадкой международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны».

Мероприятие состоится в 11:00 в аудитории 201 главного корпуса вуза (Политехническая, 77).

Регистрация – с 10:00.

Координатор проекта по Саратовской области – председатель Молодежного парламента при Саратовской областной Думе Василий Коломиец, тел.: 8(999) 5389497.

Приглашаются все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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