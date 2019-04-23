СГТУ приглашает написать тест по истории Великой Отечественной войны
Проверить свои знания можно будет в пятницу
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26 апреля 2019 года СГТУ имени Гагарина Ю.А. станет региональной площадкой международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны».
Мероприятие состоится в 11:00 в аудитории 201 главного корпуса вуза (Политехническая, 77).
Регистрация – с 10:00.
Координатор проекта по Саратовской области – председатель Молодежного парламента при Саратовской областной Думе Василий Коломиец, тел.: 8(999) 5389497.
Приглашаются все желающие.
ИСТОЧНИК KP.RU