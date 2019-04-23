СГТУ приглашает написать тест по истории Великой Отечественной войны

Приглашаются все желающие.

Координатор проекта по Саратовской области – председатель Молодежного парламента при Саратовской областной Думе Василий Коломиец, тел.: 8(999) 5389497.

Регистрация – с 10:00.

Мероприятие состоится в 11:00 в аудитории 201 главного корпуса вуза (Политехническая, 77).

26 апреля 2019 года СГТУ имени Гагарина Ю.А. станет региональной площадкой международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны».

Проверить свои знания можно будет в пятницу

СЕГОДНЯ 10:15 2019-04-23T10:15:25+03:00

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