Главе Саратова посоветовали читать книги об управлении города

СЕГОДНЯ 09:58 2019-04-23T09:58:48+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев решил поделиться с саратовцами книгами из личной библиотеки.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, акция #КнигаОтМэра будет проходит в зонах буккроссинга в разных заведениях города.

- Там появятся книги, прочтению которых, на мой взгляд, необходимо уделить внимание. Если кому-то попалась книга, в которой есть приветствие от меня, выкладывайте фото с ней в соцсети, ставьте хэштег #КнигаОтМэра и отмечайте меня в посте. Так я узнаю, что книга нашла нового владельца, — написал Михаил Исаев на своей странице в Instagram.

При этом сам Исаев отметил, что у него не всегда есть время на чтение художественной литературы, в основном он вынужден изучать официальную документацию.

При этом один из пользователей соцсети посоветовал читать Михаилу Исаеву другие издания.

- Крайне мило. Но я все же порекомендовал бы издание Олимп-Бизнес «Опыт города Шарлотт. Дорожная карта преобразования и повышения эффективности системы городского управления». Учитывая плачевное состояние города, это вам нужно гораздо больше, — написал в комментарии Антон Репнин, представившийся как «основатель "Русского чайного клуба", авантюрист, предприниматель, гражданин. Убежденный национал-демократ».

На это глава Саратова ответил:

- Спасибо за совет! Как только появится немного свободного времени — постараюсь воспользоваться, — написал Михаил Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU