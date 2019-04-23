Саратов получил последнюю партию мобильных тракторов для уборки

СЕГОДНЯ 09:55 2019-04-23T09:55:27+03:00

Всего было закуплено 40 штук

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Вчера, 22 апреля, заместитель председателя правительства области Роман Бусаргин передал Саратову 12 тракторов, последнюю партию спецтхеники, приобретенную по инициативе Губернатора Валерия Радаева.

Как рассказали «КП-Саратов» в секретариате заместителя председателя правительства области Романа Бусаргина, ранее глава региона выступил с предложением закупить 40 мобильных тракторов «Беларус МТЗ 82.1».

Ранее Саратов уже получил 18 единиц техники, 10 пришлось на Энгельсский район.

Город ожидает еще одна закупка: пять грейдеров, бульдозеров, роторных машин, погрузчиков и два мобильных трактора. Итоги конкурсов подведут в конце мая.

ИСТОЧНИК KP.RU