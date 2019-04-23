Саратов получил последнюю партию мобильных тракторов для уборки
Вчера, 22 апреля, заместитель председателя правительства области Роман Бусаргин передал Саратову 12 тракторов, последнюю партию спецтхеники, приобретенную по инициативе Губернатора Валерия Радаева.
Как рассказали «КП-Саратов» в секретариате заместителя председателя правительства области Романа Бусаргина, ранее глава региона выступил с предложением закупить 40 мобильных тракторов «Беларус МТЗ 82.1».
Ранее Саратов уже получил 18 единиц техники, 10 пришлось на Энгельсский район.
Город ожидает еще одна закупка: пять грейдеров, бульдозеров, роторных машин, погрузчиков и два мобильных трактора. Итоги конкурсов подведут в конце мая.
ИСТОЧНИК KP.RU