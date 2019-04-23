Под Саратовом инвалиды не могли попасть в здание сельской администрации
Там не было пандуса
Изменить размер текста:
Прокуратура Воскресенского района выявила нарушения исполнения законодательства о социальной защите прав инвалидов.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что на входе в здание администрации Елшанского муниципального образования не было пандусов.
Внесенное в адрес главы мэрии представление не изменило ситуацию. Только обращение в суд вынудило местные власти организовать доступ маломобильным гражданам.
ИСТОЧНИК KP.RU