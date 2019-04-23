Под Саратовом инвалиды не могли попасть в здание сельской администрации

СЕГОДНЯ 09:40 2019-04-23T09:40:00+03:00

Там не было пандуса

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Прокуратура Воскресенского района выявила нарушения исполнения законодательства о социальной защите прав инвалидов.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что на входе в здание администрации Елшанского муниципального образования не было пандусов.

Внесенное в адрес главы мэрии представление не изменило ситуацию. Только обращение в суд вынудило местные власти организовать доступ маломобильным гражданам.

ИСТОЧНИК KP.RU