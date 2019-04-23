Балашовец сломал подростку челюсть и получил срок

СЕГОДНЯ 09:32 2019-04-23T09:32:41+03:00

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Суд признал виновным 27-летнего балашовца в причинении вреда средней тяжести 17-летнему подростку.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что 28 ноября 2018 года пьяный мужчина шел по улице 9 Января. По словам обвиняемого, под дороге шел юноша, который его задел.

Из-за этого повода мужчина сначал вступил в словесную перепалку а потом несколько раз ударил прохожего кулаком в лицо. Тот получил закрытый перелом нижней челюсти.

Балашовец- рецидивист признал свою вину. Он получил 1 год исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU