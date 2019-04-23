Балаковская АЭС встретила представителей 13 городов-участников II Всероссийского фестиваля-конкурса любительских цирковых коллективов «Образ»

СЕГОДНЯ 09:20 2019-04-23T09:22:57+03:00

Праздник проходит в городе Балаково уже второй раз

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С 18 по 20 апреля в Балакове прошел II Всероссийский фестиваль-конкурс любительских цирковых коллективов «Образ». Организаторами фестиваля выступили Балаковская АЭС, первичная профсоюзная организация атомной станции и Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности.

Уже второй раз этот грандиозный праздник цирка проходит в Балакове. В этом году в фестивале-конкурсе приняли участие цирковые коллективы 13 городов, где расположены предприятия Росатома – из Челябинской, Тверской, Свердловской, Пермской, Самарской, Пензенской, Ульяновской и Саратовской областей и Санкт-Петербурга.

Открывая конкурсную программу, председатель профсоюзного комитета Балаковской АЭС Петр Сорокин пожелал всем участникам творческих успехов и ярких эмоций.

- Символично, что наш большой праздник «атомного» цирка совпал со знаменательными юбилеями, – отметил Петр Николаевич. – В этом году отмечается 100-летие Всероссийского цирка и важные для нашей отрасли даты – 65 лет пуска первой атомной электростанции и 60 лет атомному ледокольному флоту. Букет ваших ярких выступлений станет хорошим подарком к этим юбилеям.

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Конкурсный день и финал были напряженными по вложенному труду, уровню профессионализма и эмоциональному накалу. Более 60-ти номеров, 99 участников! Тепло встретили зрители и гости фестиваля выступление цирковой студии «Фиеста» Центра культуры «Антарес» профсоюзного комитета Балаковской АЭС. Ростовые куклы этого коллектива радушно приветствовали каждого в холле дворца культуры. Под барабанные ритмы танца аборигенов зрители поддались обаянию и энергичности ребят из смешанной группы коллектива «Арена» (г. Заречный). До слез всех растрогал номер акробатов «Сестры», посвященный подвигу участников Великой Отечественной войны.

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По приглашению «атомного» профсоюза выступления участников фестиваля судило высокопрофессиональное жюри. В его состав вошли директор Саратовского Государственного цирка Алексей Менкин и заместитель директора Саратовского Государственного цирка Егор Кузьмин, заведующий отделением «Цирковое искусство» Саратовского областного колледжа искусств Сергей Соловьев, артист международной цирковой компании Allart Circus из г.Шанхай, Китайская народная республика, Максим Тырсин, артист цирка, педагог высшей категории Государственного училища циркового и эстрадного искусства им. Румянцева (Карандаша) Александр Майоренко.

Гран-при II Всероссийского фестиваля-конкурса любительских цирковых коллективов «Образ» завоевали воздушные гимнасты Камилла Базганова и Алексей Шаньшаров из г.

Заречный. Лауреатами I степени стали коллективы: «Феерия» (г. Южноуральск), «Фиеста» (г. Балаково); Богдан Андреев (г. Ульяновск, Ульяновский государственный университет).

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Балаковская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Станция расположена на левом берегу Саратовского водохранилища в 10 км северо-восточнее г. Балаково Саратовской области. АЭС имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 (модификация В-320), установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 г., второй – в 1987, третий – в 1988 и четвертый – в 1993 г. Балаковская АЭС относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России, обеспечивая четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Ее электроэнергией надежно обеспечиваются потребители Поволжья, Центра, Урала и Сибири.

Подробную информацию о работе Балаковской АЭС можно узнать по круглосуточному автоответчику (8453)-62-22-20 или на сайтах www.rosenergoatom.ru и www.balatom.ru.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU