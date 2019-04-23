Под мостом на 3-й Дачной столкнулись три авто
Одна из машин вылетела на дорожное ограждение
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В Ленинском районе Саратова утром 23 апреля движение оказалось парализовано из-за крупной аварии.
Под мостом в районе 3-й Дачной столкнулись три автомобиля, сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях. Один из автомобилей — Niva Chevrolet — буквально «запрыгнул» на дорожное ограждение.
Авария привела к серьезной пробке на улице Шехурдина, из-за чего многие жители Ленинского района опоздали на работу.
ИСТОЧНИК KP.RU