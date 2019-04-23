В Саратовской области пройдет операция «Перевозчик»
Мероприятие продлится неделю
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С 23 по 29 апреля в Саратовской области сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Перевозчик».
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, мероприятие направлено на то, чтобы выявить нарушителей требований лицензии, предпринимательской деятельности и других действий, которые создают угрозу на дорогах. А еще выяснить, какое состояние здоровья, уровень квалификации, режим труда и отдыха у водителей автобусов.
Ведь в одном транспорте может быть более 20 пассажиров, поэтому таким перевозкам будет уделено особое внимание.
ИСТОЧНИК KP.RU