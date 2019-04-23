В Саратове хама оштрафовали на 2 тысячи за унижение пенсионерки

СЕГОДНЯ 08:50 2019-04-23T08:50:31+03:00

Мужчина возмутился сбором средств на уборку снега с крыши

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В Кураснокутском районе Саратовской области вынесен приговор 46-летнему местному жителю.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре области, было установлено, что 2 марта гражданин грубо обругал нецензурными словами 67-летнюю соседку.

Причиной для брани стал сбор средств на очистку крыши от снега.

В прокуратуре пояснили, что нецензурная брань унижала честь и человеческое достоинство женщины.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Суд оштрафовал его на две тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU