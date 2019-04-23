В Саратове хама оштрафовали на 2 тысячи за унижение пенсионерки
Мужчина возмутился сбором средств на уборку снега с крыши
Изменить размер текста:
В Кураснокутском районе Саратовской области вынесен приговор 46-летнему местному жителю.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре области, было установлено, что 2 марта гражданин грубо обругал нецензурными словами 67-летнюю соседку.
Причиной для брани стал сбор средств на очистку крыши от снега.
В прокуратуре пояснили, что нецензурная брань унижала честь и человеческое достоинство женщины.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Суд оштрафовал его на две тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU