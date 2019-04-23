От укусов клещей пострадали 20 жителей Саратовской области

СЕГОДНЯ 08:43 2019-04-23T08:43:25+03:00

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По состоянию на 22 апреля в медорганизации обратились 20 жителей Саратовской области, которых покусали клещи.

Как рассказали «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре Саратовской области, насекомые нападали на людей в Ершовском, Романовском, Петровском, Ртищевском районах и в Саратове.

Четырех из них исследовали на зараженность инфекциями, результат вышел отрицательный.

Специалисты напоминают: если вас укусил клеш, следует осторожно захватить его пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к рту и, держа перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси и извлечь его, после чего продезинфицировать место укуса любым пригодным для этих целей средством.

ИСТОЧНИК KP.RU