Под Саратовом пенсионерка лишилась в своей иномарке телефона

СЕГОДНЯ 08:35 2019-04-23T08:55:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 22 апреля, в отдел полиции Саратовского района поступило заявление от 62-летней гражданки о грабеже.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в 01:00 у села Шевыревка в ее Renault Logan 57-летний мужчина силой отобрал у нее мобильный телефон.

Предполагаемого вора задержали, выслушали его признание и завели уголовное дело, отпустив под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU