Под Саратовом пенсионерка лишилась в своей иномарке телефона
Предполагаемого вора задержали
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Вчера, 22 апреля, в отдел полиции Саратовского района поступило заявление от 62-летней гражданки о грабеже.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в 01:00 у села Шевыревка в ее Renault Logan 57-летний мужчина силой отобрал у нее мобильный телефон.
Предполагаемого вора задержали, выслушали его признание и завели уголовное дело, отпустив под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU