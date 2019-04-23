Саратовцев призывают не ехать в Сирию

СЕГОДНЯ 08:31 2019-04-23T08:42:03+03:00

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Путешественников Саратовской области предупреждают: в четырех странах Европы велик риск заразиться полиомиелитом.

Как рассказали «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре по Саратовской области, это инфекционное заболевание можно подхватить через вирус. Больше всего подвержены малыши. По мере размножения эта напасть распространяется по нервным волокнам и вызывает гибель клеток, которые передают сигнал к мышцам. Это порождает паралич и атрофию мышц.

Инфекция передается через непривитое население и несоблюдение правил личной гигиены. Неблагополучные по заболеваемости страны: Афганистан, Пакистан, Сирийская Арабская Республика, Демократическая Республика Конго.

В Саратовской области иммунизация пройдет в два тура: с 22 по 27 апреля и с 20 по 25 мая. Маленьким детям и тем, кто прибыл в регион из наполненных вирусом территорий, прививку будут делать бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU