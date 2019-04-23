В центре Саратова молодой мошенник оставил менеджера без телефона
В 20 лет он уже успел отсидеть
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В отдел полиции Фрунзенского района Саратова 12 декабря 2018 года пришел 21-летний менеджер с заявлением о мошенничестве.
По его словам, 20-летний приятель-грузчик 26 октября 2018 года обманом завладел его телефоном марки Honor 8 lite стоимостью почти 15 тыс. рублей около дома на проспекте Кирова.
Задержанный приятель признался в мошенничестве. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
Примечательно, что юный грузчик уже успел отсидеть за кражу.
ИСТОЧНИК KP.RU