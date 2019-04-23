В Саратове мужчина обманул знакомого на 33,9 тыс. рублей
Гражданин по имени Сергей уже был судим за мошенничество
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В Саратове полиция вчера, 22 апреля, нашла подозреваемого в похищении денег.
- В отдел 16 апреля пришел 38-летний мужчина и рассказал, что с октября по середину ноября 2018 года его знакомый Сергей обманом похитил у него 33,9 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Правоохранители возбудили дело по статье «Мошенничество» и оперативно задержали 43-летнего мужчину, ранее уже судимого за аналогичные преступления.
Гражданин признался в преступлении. Ему выписали подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU