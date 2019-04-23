В поселке Солнечный рецидивист украл у медсестры-одногодки мобильный телефон
Предполагаемого вора задержали
Изменить размер текста:
Полиция поселка Солнечный раскрыла кражу у 30-летней медсестры.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 3 апреля она сидела в кафе и с ее столика кто-то тайком забрал телефон Honor 7a стоимостью почти 8 тыс. рублей.
Предполагаемого вора задержали. Ранее судимый 30-летний мужчина признался в содеянном. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU