В поселке Солнечный рецидивист украл у медсестры-одногодки мобильный телефон

СЕГОДНЯ 08:15 2019-04-23T08:35:10+03:00

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Полиция поселка Солнечный раскрыла кражу у 30-летней медсестры.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 3 апреля она сидела в кафе и с ее столика кто-то тайком забрал телефон Honor 7a стоимостью почти 8 тыс. рублей.

Предполагаемого вора задержали. Ранее судимый 30-летний мужчина признался в содеянном. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU