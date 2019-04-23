В Саратове пропала 80-летняя Клариса Трущелева

СЕГОДНЯ 08:00 2019-04-23T08:00:34+03:00

Дезориентированную женщину ищут уже три дня

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В Саратове пропала без вести 80-летняя женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в поисковом отряде «Лиза Алерт», Клариса Трущелева (Сдобнова) пропала 20 апреля в Ленинском районе.

У женщины рост 160 см, она плотного телосложения, волосы седые и короткие, глаза светлые.

На момент пропажи была одета в темно-синюю куртку, вязаную кофту на молнии, коричневую юбку, черные гамаши, черные зимние сапоги, розовую вязаную шапку.

Женщина может быть дезориентирована.

ИСТОЧНИК KP.RU