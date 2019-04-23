2019-04-23T07:33:03+03:00
Происшествия

«Десятка» покувыркалась на дороге между Солнечным и Юбилейным

После столкновения с «ГАЗелью» легковушка несколько раз перевернулась
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ДТП на дороге за Солнечным-2. Фото соцсетейДТП на дороге за Солнечным-2. Фото соцсетей
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Два человека пострадали в ДТП 22 апреля на улице Тархова в Кировском районе Саратова.

На дороге между Солнечным и Юбилейным столкнулись грузовая «ГАЗель» и ВАЗ – 2110. Легковушка перевернулась несколько раз.

Специалисты областной службы спасения вместе с медиками ЦМК и «скорой» извлекли пострадавших и оказали им первую помощь.

Водитель ВАЗа был госпитализирован, его пассажир от поездки в больницу отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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