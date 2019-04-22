Вячеслав Володин: Мне важно знать, как живут люди

СЕГОДНЯ 20:59 2019-04-22T20:59:47+03:00

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В интервью ГТРК «Саратов» Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал о диалоге с жителями Саратовской области посредством социальной сети Instagram.

- Давайте исходить из того, что Саратовская область – мой избирательный округ. Конечно, мне важно знать, как люди живут, какие проблемы возникают, с чем они сталкиваются, и поэтому я делаю все для того, чтобы эта информация ко мне приходила, причем, чтобы она была из первых уст. Буквально несколько месяцев назад получилось сначала спонтанно, а затем уже оформилась идея: был создан паблик в Instagram Volodin.Saratov. Его инициировали граждане, жители города Саратова, которые до этого в рамках общественных советов помогали в вопросах реализации проектов в поселке Солнечный-2, в Елшанке, в Комсомольском. Затем для того, чтобы быть в постоянном диалоге, обсуждать эти вопросы и другие, мы пришли к мнению, что было бы правильно завести ресурс, и этим ресурсом как раз и стал Instagram. И, как я уже сказал, появилось вот такое сообщество, с которым в постоянной коммуникации нахожусь, где-то в день 200-300 обращений приходит, их изучают в общественной приемной, анализируют. Есть темы, которые приходят сразу ко мне, есть вопросы, которые решает общественная приемная на своем уровне. Многие встречи планируются именно через этот паблик, через диалог с теми людьми, которые проблему привносят для обсуждения, и потом мы уже договариваемся, как это было в «Авиаторе», как это было в Энгельсе в Приволжском. Обращения, которые пришли в приемную, мы потом обсуждали, в том числе через этот паблик, через Instagram Volodin.saratov, и, собственно, итогом стали те решения и встречи, которые прошли для реализации этих проектов. Это самый широкий круг вопросов.

Это хорошая возможность, когда в реальном режиме времени можно и обсудить вопросы, и получить информацию, – отметил Володин.

Также он отметил, что количество пользователей растет активно.

- Нам сейчас важно, чтобы этот ресурс был, в первую очередь, возможностью обратной связи, и, конечно, при таком большом объеме обращений здесь приходится активно работать как раз на обратную связь с тем, чтобы люди, обращаясь, видели, что их слышат, ну и, конечно, дальше, чтобы принимались решения, которые снимут проблему.

Посмотрим, как будет это все развиваться в будущем, но думаю, что такие ресурсы как раз созданы для того, чтобы облегчить жизнь людей, – сказал Председатель Госдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU