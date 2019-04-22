2019-04-22T20:31:07+03:00
Происшествия

В Ртищеве пенсионерка защищалась от подруги и убила ее

Женщина выхватила нож из ее рук и ударила им в шею
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ртищеве Саратовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 65-летней женщины. Ее подозревают в убийстве, совершенном с превышением самообороны.

- Следствие считает, что вечером 21 апреля гражданка и ее 61-летняя подруга пили около дома на Горной улице. Во время распития подозреваемая начала обвинять приятельницу в измене с ее мужем. В ответ на это женщина схватила нож и стала размахивать им, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Пенсионерка начала защищаться, выхватила оружие и ударила им в шею потерпевшей. Та погибла на месте.

Судмедэкспертиза установила, что 61-летняя женщина погибла от колото-резаного ранения шеи.

Подозреваемая во всем призналась. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сегодня ночью на небе прольется метеоритный поток Лириды
Вячеслав Володин: Мне важно знать, как живут люди
В госучреждении Заводского района умер мужчина
В пруду поселка Поливановка утонул мужчина
Вячеслав Володин встретился с бизнесменами из Южной Кореи
В Балашове внучка нашла своего деда мертвым во дворе
В Энгельсе пенсионер упал в погреб и скончался
Николай Панков: Еще ни один митинг не помог возродить предприятие
Валерий Радаев поддержал юного артиста из Вольска Никиту Шилова в стремлении стать участником отбора в Школу Олега Табакова
После публикации в «КП-Саратов» запустили лифты в доме на Менякина
Пять сотрудников СИЗО Вольска наказаны после прокурорской проверки
В Крым и Краснодар пустили автобусы из Саратова
Панков встретился с секретарями первичных отделений «Единой России» в Красноармейске
В Саратове выбрали папу года
Только 6% саратовцев написали Тотальный диктант на отлично
Юлия Литневская поздравила ветеранов войны и труда с началом турнира по шахматам
В Саратове отправили под стражу пьяную компанию, забившую до смерти парня
Володин в интервью рассказал о своем профиле в «Инстаграм»
Саратовцев приглашают узнать историю театра
В Саратовской области за 2018 год банкротами стали 812 человек
Саратовцам рассказали, как избежать проблем с землей
В Саратове УК перед проверкой ГЖИ ставит недостающие запчасти на сломанные лифты
В Саратове на сельхозярмарках провели более 1 тыс. экспертиз продукции
Саратовские спортсмены привезли пять медалей Республиканского турнира по дзюдо
Ветеран-афганец Андрей Ершов: «Диктант Победы» особенно важен для подрастающего поколения
В Саратовской области на майские праздники изменится расписание электричек