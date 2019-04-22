В Ртищеве пенсионерка защищалась от подруги и убила ее
В Ртищеве Саратовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 65-летней женщины. Ее подозревают в убийстве, совершенном с превышением самообороны.
- Следствие считает, что вечером 21 апреля гражданка и ее 61-летняя подруга пили около дома на Горной улице. Во время распития подозреваемая начала обвинять приятельницу в измене с ее мужем. В ответ на это женщина схватила нож и стала размахивать им, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.
Пенсионерка начала защищаться, выхватила оружие и ударила им в шею потерпевшей. Та погибла на месте.
Судмедэкспертиза установила, что 61-летняя женщина погибла от колото-резаного ранения шеи.
Подозреваемая во всем призналась. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU