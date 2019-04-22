В Балашове внучка нашла своего деда мертвым во дворе
Следователи не нашли признаков насильственной смерти
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В Балашове следователи организовали доследственную проверку по факту гибели пенсионера.
- Предполагается, что днем 22 апреля в надворной постройке у дома на Красавской улице девушка нашла тело своего 73-летнего деда, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.
Внучка пришла навестить пенсионера, но не нашла его в жилище и пошла обследовать двор, где и обнаружила труп, а после позвонила в полицию.
Следователи осмотрели место происшествия и не нашли признаков насильственной смерти.
Назначены судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU