В Балашове внучка нашла своего деда мертвым во дворе

СЕГОДНЯ 19:37 2019-04-22T19:37:48+03:00

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В Балашове следователи организовали доследственную проверку по факту гибели пенсионера.

- Предполагается, что днем 22 апреля в надворной постройке у дома на Красавской улице девушка нашла тело своего 73-летнего деда, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Внучка пришла навестить пенсионера, но не нашла его в жилище и пошла обследовать двор, где и обнаружила труп, а после позвонила в полицию.

Следователи осмотрели место происшествия и не нашли признаков насильственной смерти.

Назначены судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU