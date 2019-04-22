После публикации в «КП-Саратов» запустили лифты в доме на Менякина

СЕГОДНЯ 16:50 2019-04-22T16:50:05+03:00

До этого жильцы 14-этажного дома ходили пешком

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В доме №4 по улице Менякина в Саратове запустили лифты.

Как сообщила «КП-Саратов» жительница дома, это произошло после публикации в «Комсомолке».

Напомним, до этого почти неделю все лифты в шести подъездах 14-этажного дома не работали. Жители, среди которызх есть пожилые люди и дети, вынуждены были подниматься пешком.

Госжилинспекция рассказала, что такая ситуация в доме возникала неоднократно из-за некачественного механизма лифтов. В УК «Сфера» ни один телефон не отвечал, поэтому получить комментарий не удалось.

Сегодня лифты возобновили работу.

ИСТОЧНИК KP.RU