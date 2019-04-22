После публикации в «КП-Саратов» запустили лифты в доме на Менякина
До этого жильцы 14-этажного дома ходили пешком
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В доме №4 по улице Менякина в Саратове запустили лифты.
Как сообщила «КП-Саратов» жительница дома, это произошло после публикации в «Комсомолке».
Напомним, до этого почти неделю все лифты в шести подъездах 14-этажного дома не работали. Жители, среди которызх есть пожилые люди и дети, вынуждены были подниматься пешком.
Госжилинспекция рассказала, что такая ситуация в доме возникала неоднократно из-за некачественного механизма лифтов. В УК «Сфера» ни один телефон не отвечал, поэтому получить комментарий не удалось.
Сегодня лифты возобновили работу.
ИСТОЧНИК KP.RU