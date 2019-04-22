Пять сотрудников СИЗО Вольска наказаны после прокурорской проверки

СЕГОДНЯ 16:43 2019-04-22T16:51:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В следственном изоляторе №2 Вольска Саратовской области прошла проверка с участием Роспотребнадзора и прокуратуры.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, были осмотрены камеры, кухня и другие помещения. Кроме того, зампрокурора провел прием осужденных.

Во время проверки был выявлен ряд нарушений. В адрес начальника УФСИН области внесено представление. Пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU