Пять сотрудников СИЗО Вольска наказаны после прокурорской проверки
Начальнику УФСИН внесено представление
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В следственном изоляторе №2 Вольска Саратовской области прошла проверка с участием Роспотребнадзора и прокуратуры.
Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, были осмотрены камеры, кухня и другие помещения. Кроме того, зампрокурора провел прием осужденных.
Во время проверки был выявлен ряд нарушений. В адрес начальника УФСИН области внесено представление. Пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU