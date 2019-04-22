2019-04-22T16:51:02+03:00
Общество

Пять сотрудников СИЗО Вольска наказаны после прокурорской проверки

Начальнику УФСИН внесено представление
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В следственном изоляторе №2 Вольска Саратовской области прошла проверка с участием Роспотребнадзора и прокуратуры.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, были осмотрены камеры, кухня и другие помещения. Кроме того, зампрокурора провел прием осужденных.

Во время проверки был выявлен ряд нарушений. В адрес начальника УФСИН области внесено представление. Пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Балашове внучка нашла своего деда мертвым во дворе
В Энгельсе пенсионер упал в погреб и скончался
Николай Панков: Еще ни один митинг не помог возродить предприятие
Валерий Радаев поддержал юного артиста из Вольска Никиту Шилова в стремлении стать участником отбора в Школу Олега Табакова
После публикации в «КП-Саратов» запустили лифты в доме на Менякина
В Крым и Краснодар пустили автобусы из Саратова
Панков встретился с секретарями первичных отделений «Единой России» в Красноармейске
В Саратове выбрали папу года
Только 6% саратовцев написали Тотальный диктант на отлично
Юлия Литневская поздравила ветеранов войны и труда с началом турнира по шахматам
В Саратове отправили под стражу пьяную компанию, забившую до смерти парня
Володин в интервью рассказал о своем профиле в «Инстаграм»
Саратовцев приглашают узнать историю театра
В Саратовской области за 2018 год банкротами стали 812 человек
Саратовцам рассказали, как избежать проблем с землей
В Саратове УК перед проверкой ГЖИ ставит недостающие запчасти на сломанные лифты
В Саратове на сельхозярмарках провели более 1 тыс. экспертиз продукции
Саратовские спортсмены привезли пять медалей Республиканского турнира по дзюдо
Ветеран-афганец Андрей Ершов: «Диктант Победы» особенно важен для подрастающего поколения
В Саратовской области на майские праздники изменится расписание электричек