Панков встретился с секретарями первичных отделений «Единой России» в Красноармейске

СЕГОДНЯ 16:25 2019-04-22T16:48:19+03:00

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Партия «Единая Россия» создавалась для того, чтобы отстаивать интересы жителей. Работа с людьми остается нашей главной задачей и сегодня. Об этом секретарь Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной думы Николай Панков сказал на встрече с партактивом и секретарями первичных отделений партии, которая прошла в понедельник, 22 апреля, в Красноармейске.

- Мы не должны замалчивать факты, которые происходят на местах — если закрывают школы, вандалы оскверняют памятники. Высказывать свое мнение, позицию партии местное отделение должно всегда, по всем волнующим людей вопросам, — сказал Панков.

На встрече также была затронута тема обеспеченности медицинскими кадрами районных больниц и ФАПов, которая обсуждалась на «круглом столе» в региональном отделении партии.

- Когда проанализировали возврат молодых специалистов в муниципалитеты, увидели очень низкий процент. Почему так происходит? Возможно, не того делегировали, а для тех, кто собирался стать врачом, места не нашлось? Почему в соседних регионах более рациональный подход? Сама система должна формировать потребность в кадрах и создавать рабочие места, — подчеркнул Панков.

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Секретарь регионального отделения «Единой России» рассказал однопартийцам о подготовке к акции «Диктант Победы», которая впервые состоится в этом году 7 мая и пройдет, в том числе, на территории Красноармейска, об акции «Бессмертный полк». Жители Красноармейска также активно участвуют в шествии, гордятся своими родственниками, отметил секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Левин. Помимо этого он рассказал о реализации на территории района партпроектов «Единой России».

Отдельное внимание было уделено вопросам, касающимся усиления работы первичных отделений партии. Участник конкурса первичных отделений партии, секретарь первичной организации «улица Кондакова» Татьяна Филиппова рассказала об инициативах, реализуемых на местах. Это субботники, экологические акции, патриотические мероприятия, которые инициируют и проводят члены ее «первички». В ходе диалога она предложила закрепить шефство за учреждениями соцсферы со стороны предпринимателей, представителей бизнеса, представляющих «Единую Россию» и закрепленных за той или иной «первичкой».

Также в ходе рабочего визита в Красноармейск Николай Панков принял участие в обсуждении подготовки к выборам, которые пройдут в сентябре 2019 года. В этом году здесь предстоит избрать новый созыв городского совета депутатов, а также провести выборы и довыборы в органы местного самоуправления в сельских поселениях. В общей сложности замещению подлежит 32 мандата. Для определения кандидатов от «Единой России» используется модель предварительного голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU