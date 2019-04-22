В Саратове выбрали папу года

СЕГОДНЯ 16:19 2019-04-22T16:39:48+03:00

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В Саратове прошел финал областного семейного конкурса «Папа года».

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе министерства образования Саратовской области, за звание лучшего соревновались 24 человека из районов области. В последний тур вышли восемь из них.

Семьи участников рассказывали об увлечениях отцов, их профессиональных достижениях, роли в воспитании и развитии детей, соревновались в креативности и представляли свои традиции.

Победителем стал Владислав Зинкин из Энгельса, которому также дали звание «самого музыкального».

Конкурс прошел по инициативе Саратовского областного отделения Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация» и Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» при поддержке регионального министерства образования и при активном участии фонда «Родительская лига», общественного совета при министерстве образования области, «Совета отцов» при уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области, Саратовского областного отделения всероссийской общественной организации «Союз женщин России».

ИСТОЧНИК KP.RU