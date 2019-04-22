В Саратове выбрали папу года
В Саратове прошел финал областного семейного конкурса «Папа года».
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе министерства образования Саратовской области, за звание лучшего соревновались 24 человека из районов области. В последний тур вышли восемь из них.
Семьи участников рассказывали об увлечениях отцов, их профессиональных достижениях, роли в воспитании и развитии детей, соревновались в креативности и представляли свои традиции.
Победителем стал Владислав Зинкин из Энгельса, которому также дали звание «самого музыкального».
Конкурс прошел по инициативе Саратовского областного отделения Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация» и Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» при поддержке регионального министерства образования и при активном участии фонда «Родительская лига», общественного совета при министерстве образования области, «Совета отцов» при уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области, Саратовского областного отделения всероссийской общественной организации «Союз женщин России».
ИСТОЧНИК KP.RU