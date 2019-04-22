Только 6% саратовцев написали Тотальный диктант на отлично

СЕГОДНЯ 16:14 2019-04-22T16:45:47+03:00

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81 страна, более 1,2 тыс. городов и 3 939 площадок приняли участие в акции «Тотальный диктант». Больше всего участников собралось в Москве, куда пришли 19 307 человек, чтобы написать текст Павла Басинского и оценить свою грамотность.

За рубежом диктант написали 26 тыс. человек, среди них и участники теста для иностранцев TruD. Акция в первый раз за историю проекта прошла в ОАЭ, Перу и Мьянме и охватила 80 государств за пределами России.

В этом году:

- 127 человек проверили грамотность на борту самолета;

- 25 человек написали ТД на российских антарктических станциях;

- 23 682 человека написали диктант за рубежом;

- 21 432 человека написали ТД онлайн в ходе четырех трансляций из разных часовых зон.

Среди «звездных диктаторов» в этом году отмечены журналист Владимир Познер, музыкант Андрей Макаревич, писатель Дмитрий Быков, многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман и другие.

В Саратове участников Тотального диктанта принимали на девяти площадках. Одной из ведущих и традиционных площадок шестой год подряд является Лицей-интернат естественных наук. Всех гостей в холле лицея перед чтением текста ждало сладкое угощение от спонсора акции — сети кондитерских «Яблонька», а также чай и кофе.

В этом году в ЛИЕНе написали диктант 208 человек, из них сдали свои работы 206 участников. Текст участникам диктовали ведущие актеры саратовских театров, а также педагоги кафедры русского языка и литературы ЧОУ ЛИЕН.

За шестилетнюю историю проведения Тотального диктанта в стенах Лицея-интерната естественных наук в этом году отличниками стали 30 человек, это 14% от всего количества написавших. В целом по Саратову оценку «отлично» за диктант получили только 6% участников.

Саратовцам текст Павла Басинского в целом показался не очень трудным. Филологическая комиссия отмечает большую вариативность текста этого года. Орфографические ошибки чаще всего встречались в словах: «пьеса», «пессимистический», «обаяние», «каторжник». Вопросы вызвало написание слова «земля» с маленькой буквы (многие выбрали заглавную), а также слово «Василисиного» с заглавной — не все вспомнили, что это прилагательное притяжательное.

Пунктуационные ошибки встречались чаще в сложных предложениях с вопросительными знаками, их часто забывали ставить. Затруднение возникло с постановкой тире после фразы «отсутствие у него паспорта» в шестом предложении. Как и в прошлом году, много ошибок было допущено в оформлении прямой речи.

В настоящий момент все результаты проверки внесены в базу и каждый участник может посмотреть свою оценку, зайдя в личный кабинет на сайте totaldict.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU