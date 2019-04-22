Юлия Литневская поздравила ветеранов войны и труда с началом турнира по шахматам

СЕГОДНЯ 15:51 2019-04-22T15:56:47+03:00

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В Саратове стартовал турнир по шахматам среди ветеранов войны и труда.

Мероприятие, ставшее уже традиционным, прошло в городском шахматном клубе. В турнире приняли участие десятки поклонников интеллектуальной борьбы из всех районов областного центра.

Организатором мероприятия выступил городской Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

В церемонии открытия турнира приняли участие председатель Саратовской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Юрий Тимофеев, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, почетный гражданин города Саратова Тамара Тупикова, депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская, а также представители руководства шахматного клуба, городской администрации, общественники.

По словам Юрия Тимофеева, турнир приурочен к 74-й годовщине победы советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне. В «битве интеллектов» принимают участие команды шахматистов со всех районов города, из числа ветеранов войны, тружеников тыла (без возрастных ограничений).

- Соревнования с каждым годом становятся все популярнее, они неизменно проходят на достойном уровне, за что участники турнира благодарят руководство шахматного клуба и судейское жюри. Ежегодно разыгрывается кубок города, по итогам игр команды — победители и призеры получат золотые, серебряные и бронзовые медали, почетные грамоты. Также предусмотрена награда самым возрастным участникам, и игрокам, показавшим лучший результат, — рассказала заслуженный тренер РФ, заслуженный работник физической культуры, почетный гражданин Саратова Тамара Тупикова.

Городской командный турнир ветеранов традиционно проходит в конце апреля, в преддверии майских праздников. Шахматисты ведут честную и бескомпромиссную спортивную борьбу за лучший результат для своей команды.

Участников мероприятия поздравила с наступающими майскими праздниками и пожелала мирного неба над головой, крепкого здоровья, оптимизма и новых побед на шахматной доске Юлия Литневская.

- Огромная честь для меня открывать сегодня турнир по шахматам. Здесь собрались легендарные люди, настоящие энтузиасты это прекрасного интеллектуального спорта. Очень здорово смотреть в ваши горящие глаза, и восхищаться Вашей ветеранской формой, — прокомментировала депутат.

Начало турнира оказалось двойным праздником для Тамары Тупиковой, стоящей у истоков этих соревнований: в минувшие выходные у Тамары Григорьевны был день рождения. Шахматисты сердечно поздравили ее с праздником, а Юлия Литневская вручила подарок — спортивный велосипед с пожеланиями всегда быть в отличной форме.

ИСТОЧНИК KP.RU