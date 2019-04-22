В Саратове отправили под стражу пьяную компанию, забившую до смерти парня

СЕГОДНЯ 15:43 2019-04-22T15:43:08+03:00

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В Заводском районе Саратова СУ СК продолжает расследование в отношении 18 и 20-летнего парней, 16 и 19-летней девушек. Их обвиняют в убийстве по неосторожности 21-летнего гражданина.

- По ходатайству следствия злоумышленникам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Напомним, следствие считает, что вечером 18 апреля компания пришла к знакомому. Гости и хозяин квартиры начали пить. В один момент 19-летняя гражданка пошла на кухню подышать свежим воздухом, где начала разговаривать с 21-летним незнакомцем, попросив сигарету. Она пригласила парня в компанию и тот с согласия владельца жилища присоединился к застолью.

После изрядного количества алкоголя хозяин квартиры пошел спать, а гость начал флиртовать с 19-летней особой. Это разозлило присутствующих и они начали избивать его руками и ногами. Жертва потеряла сознание, а злоумышленники убежали. Утром владелец жилища нашел труп.

Правоохранители оперативно нашли подозреваемых, расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU