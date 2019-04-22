Володин в интервью рассказал о своем профиле в «Инстаграм»
В день туда поступает 200-300 обращений граждан
Анонс. Интервью с Вячеславом Володиным о социальных сетях.
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Вячеслав Володин читает «Инстаграм». Об этом председатель Госдумы рассказал в интервью Лилии Матвеевой.
В день в паблик Volodin.Saratov в «Инстаграме» приходит от 200 до 300 обращений от жителей Саратовской области.
- Есть темы, которые приходят сразу ко мне, есть вопросы, которые решает общественная приемная на своем уровне. Многие встречи планируются именно через этот паблик, — рассказал Володин.
Он также сообщил и о том, кто ведет этот профиль в «Инстаграм», и как возникла идея его создания.
Смотрите сегодня в интервью на канале Россия-24 в 21:10.
ИСТОЧНИК KP.RU