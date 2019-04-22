Володин в интервью рассказал о своем профиле в «Инстаграм»

СЕГОДНЯ 15:30 2019-04-22T15:52:26+03:00

В день туда поступает 200-300 обращений граждан

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Вячеслав Володин читает «Инстаграм». Об этом председатель Госдумы рассказал в интервью Лилии Матвеевой.

В день в паблик Volodin.Saratov в «Инстаграме» приходит от 200 до 300 обращений от жителей Саратовской области.

- Есть темы, которые приходят сразу ко мне, есть вопросы, которые решает общественная приемная на своем уровне. Многие встречи планируются именно через этот паблик, — рассказал Володин.

Он также сообщил и о том, кто ведет этот профиль в «Инстаграм», и как возникла идея его создания.

Смотрите сегодня в интервью на канале Россия-24 в 21:10.

ИСТОЧНИК KP.RU