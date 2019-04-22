Саратовцев приглашают узнать историю театра
Мероприятие пройдет в музее-усадьбе имени Чернышевского
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В этот четверг, 25 апреля, в 16:00 в музее-усадьбе Н. Г. Чернышевского в Саратове пройдет выставка «Любите ли вы театр», посвященная Году театра в России и 130-летию памяти великого ученого.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие расскажет об истории жизни театра XIX века.
Кураторами выставки выступят кандидат исторических наук Инна Захарова и художник Василий Черевков.
ИСТОЧНИК KP.RU