Саратовцев приглашают узнать историю театра

СЕГОДНЯ 15:27 2019-04-22T15:54:12+03:00

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В этот четверг, 25 апреля, в 16:00 в музее-усадьбе Н. Г. Чернышевского в Саратове пройдет выставка «Любите ли вы театр», посвященная Году театра в России и 130-летию памяти великого ученого.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие расскажет об истории жизни театра XIX века.

Кураторами выставки выступят кандидат исторических наук Инна Захарова и художник Василий Черевков.

ИСТОЧНИК KP.RU