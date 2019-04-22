2019-04-22T15:54:12+03:00
Общество

Саратовцев приглашают узнать историю театра

Мероприятие пройдет в музее-усадьбе имени Чернышевского
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В этот четверг, 25 апреля, в 16:00 в музее-усадьбе Н. Г. Чернышевского в Саратове пройдет выставка «Любите ли вы театр», посвященная Году театра в России и 130-летию памяти великого ученого.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие расскажет об истории жизни театра XIX века.

Кураторами выставки выступят кандидат исторических наук Инна Захарова и художник Василий Черевков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24