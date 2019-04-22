В Саратовской области за 2018 год банкротами стали 812 человек
В первом квартале 2019 поступило 496 заявлений
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Арбитражный суд Саратовской области опубликовал статистику по гражданам, подавшим заявление о банкротстве.
- За первый квартал 2019 иски о несостоятельности подали уже 496 человек. Тогда как за весь 2018 таких заявлений поступило 1 341, а банкротами признали 812 граждан, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда.
Отметим, что в 2017 из 911 исков удовлетворили только 555, а в 2016 — 113 человек признали банкротами против 575 заявлений.
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ИСТОЧНИК KP.RU