В Саратовской области за 2018 год банкротами стали 812 человек

СЕГОДНЯ 15:21 2019-04-22T15:21:20+03:00

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Арбитражный суд Саратовской области опубликовал статистику по гражданам, подавшим заявление о банкротстве.

- За первый квартал 2019 иски о несостоятельности подали уже 496 человек. Тогда как за весь 2018 таких заявлений поступило 1 341, а банкротами признали 812 граждан, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда.

Отметим, что в 2017 из 911 исков удовлетворили только 555, а в 2016 — 113 человек признали банкротами против 575 заявлений.

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ИСТОЧНИК KP.RU