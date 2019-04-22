Саратовцам рассказали, как избежать проблем с землей
Госинспекторы Управления Россельхознадзора по Саратовской области не раз сталкивались с вопросами граждан, как перестать быть собственником земли.
«КП-Саратов» в надзорном ведомстве рассказали, что в 90-х годах многие получали участки, вместо долгов по зарплате. Призвание фермера открыли в себе на все, но закон един, и за брошенную землю можно вполне себе получить штраф.
Чтобы такого не было, гражданам предлагают в соответствии с законом отказаться от участка. Для этого надо подать заявление с документом, который подтверждает право на землю и паспортом в филиал МФЦ. Там дадут более подробную информацию об этой процедуре.
ИСТОЧНИК KP.RU