Саратовцам рассказали, как избежать проблем с землей

СЕГОДНЯ 15:19 2019-04-22T15:22:38+03:00

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Госинспекторы Управления Россельхознадзора по Саратовской области не раз сталкивались с вопросами граждан, как перестать быть собственником земли.

«КП-Саратов» в надзорном ведомстве рассказали, что в 90-х годах многие получали участки, вместо долгов по зарплате. Призвание фермера открыли в себе на все, но закон един, и за брошенную землю можно вполне себе получить штраф.

Чтобы такого не было, гражданам предлагают в соответствии с законом отказаться от участка. Для этого надо подать заявление с документом, который подтверждает право на землю и паспортом в филиал МФЦ. Там дадут более подробную информацию об этой процедуре.

ИСТОЧНИК KP.RU