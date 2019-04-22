В Саратове УК перед проверкой ГЖИ ставит недостающие запчасти на сломанные лифты

СЕГОДНЯ 14:56 2019-04-22T15:09:32+03:00

Детали снимают с лифтов из других подъездов

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Жильцы дома №4 по улице Менякина пожаловались в «КП-Саратов» на неработающий лифт.

Как рассказала «Комсомолке» одна из жительниц, во всех шести подъездах 14-этажного дома перестали работать лифты. Жители вынуждены уже неделю подниматься пешком, при этом в доме проживают пенсионеры и семьи с маленькими детьми.

Для разъяснений «Комсомолка» обратилась в Государственную жилищную инспекцию, где пояснили, что от жителей этого дома жалобы на неработающие лифты поступают постоянно. Проверки были и в прошлом году, и в начале этого.

Последний раз инспектор ГЖИ проверял заявления жильцов в январе, но тогда неисправностей выявлено не было.

- По законодательству Госжилинспекция может проверить именно заявленный объект, — пояснили «КП-Саратов» в ведомстве.

При этом из неофициального источника известно, что некоторые недобросовестные компании на момент проверки просто переставляют в неработающий лифт нужную запчасть из другого подъезда. Таким образом удается избежать предписания инспектора.

У Госжилинспекции есть предположения, почему лифты не только в этом доме, но и многих других новостройках часто перестают работать. Проблема в том, что механизм был закуплен у иностранной фирмы, которая обанкротилась. Поэтому теперь сложно найти запчасти. При этом сами лифты выполнены некачественно и часто ломаются.

Одним из выходов могло бы стать заявление от жильцов, что не работают лифты во всех подъездах. Тогда инспектор должен будет проверить единовременно все заявления, что не позволит переставлять детали с одного механизма на другой.

В УК «Сфера» получить комментарий не удалось, так как ни один телефон компании, несмотря на разгар рабочего дня, не отвечает.

Редакция просит прокуратуру Саратова рассматривать этот материал, как основание для проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU