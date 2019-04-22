В Саратове на сельхозярмарках провели более 1 тыс. экспертиз продукции

СЕГОДНЯ 14:56 2019-04-22T15:02:49+03:00

Больше всего исследований пришлось на мясо

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Ветеринарные эксперты городской станции по борьбе с болезнями животных провели 1 227 исследований мяса, молока и другой продукции.

Как рассказали «КП-Саратов» в управлении ветеринарии правительства области, специалисты проверили 415 мясных изделий, 88 партий рыбы, 156 партий овощей, грибов и фруктов.

Не остались в стороне яйца и мед, а также молоко.

На прилавки пустили только ту продукцию, которая соответствует требованиям ветеринарно-санитарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU