В Саратове на сельхозярмарках провели более 1 тыс. экспертиз продукции
Больше всего исследований пришлось на мясо
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Ветеринарные эксперты городской станции по борьбе с болезнями животных провели 1 227 исследований мяса, молока и другой продукции.
Как рассказали «КП-Саратов» в управлении ветеринарии правительства области, специалисты проверили 415 мясных изделий, 88 партий рыбы, 156 партий овощей, грибов и фруктов.
Не остались в стороне яйца и мед, а также молоко.
На прилавки пустили только ту продукцию, которая соответствует требованиям ветеринарно-санитарной безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU