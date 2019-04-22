Саратовские спортсмены привезли пять медалей Республиканского турнира по дзюдо

СЕГОДНЯ 14:47 2019-04-22T15:02:08+03:00

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С 19 по 20 апреля в Саранске прошел XXV Республиканский турнир по дзюдо среди спортсменов 14-16 лет, посвященный памяти воина-интернационалиста, погибшего в Афганистане, майора А. Г. Пискайкина.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, ученики спортшколы в Соколе привезли в регион пять медалей.

Первое место в категории до 66 кг занял Олег Штырев. Среди спортсменов более 90 кг лучшим стал Дмитрий Китаев, а первое место между теми, кто не набрал такой вес, Алексей Лонадренко.

«Бронзу» в весе до 73 кг привез домой Амир Габдрахманов, а в категории до 81 кг — Данила Батров.

ИСТОЧНИК KP.RU