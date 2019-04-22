В Саратовской области на майские праздники изменится расписание электричек

СЕГОДНЯ 14:28 2019-04-22T14:31:31+03:00

Изменить размер текста: A A

На майские праздники электрички в Саратовской области будут ходить по новому расписанию. Об этом «КП-Саратов» сообщили в ПривЖД.

Расписание пригородных поездов будет таким:

На 30 апреля:

- №6518 сообщением Саратов-1 — Красный Кут: отправление в 16:49, прибытие в 18:58;

- №6520 сообщением Красный Кут — Александров Гай: отправление в 19:08, прибытие в 21:51;

- №6022 сообщением Саратов-1 — Ершов: отправление в 17:44, прибытие в 20:44;

- №6024 сообщением Ершов — Озинки: отправление в 21:10, прибытие в 23:11.

На 1 мая:

- №6519 сообщением Александров Гай — Красный Кут: отправление в 03:14, прибытие в 05:58;

- №6517 сообщением Красный Кут — Саратов-1: отправление в 06:08, прибытие в 08:20.

- №6023 сообщением Озинки — Ершов: отправление в 02:51, прибытие в 04:51;

- № 6021 сообщением Ершов — Саратов-1: отправление в 05:12, прибытие в 08:02.

Однако часть рейсов, наоборот, отменяют.

На 1 мая отменяют:

- №6022 сообщением Саратов-1 — Ершов: отправление в 17:44, прибытие в 20:44;

- №6024 сообщением Ершов — Озинки: отправление в 21:10, прибытие в 23:11.

На 2 мая:

- №6023 сообщением Озинки — Ершов: отправление в 02:51, прибытие в 04:51;

- №6021 сообщением Ершов — Саратов-1: отправление в 05:12, прибытие в 08:02.

На 3 мая:

- №6518 сообщением Саратов-1 — Красный Кут: отправление в 16:49, прибытие в 18:58;

- №6520 сообщением Красный Кут — Александров Гай: отправление в 19:08, прибытие в 21:51;

На 4 мая:

- №6519 сообщением Александров Гай — Красный Кут: отправление в 03:14, прибытие в 05:58;

- №6517 сообщением Красный Кут — Саратов-1: отправление в 06:08, прибытие в 08:20.

ИСТОЧНИК KP.RU